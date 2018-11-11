Встреча мировых лидеров перед ланчем в Елисейском дворце

Ожидается, что в рамках встречи в Елисейском дворце, лидеры России и США обсудят намерение американцев о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан три десятилетия назад генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом Рональдом Рейганом.

Это будет первый контакт на высшем уровне после заявления Трампа о намерении Штатов выйти из ДРСМД. Президент России на этот счет уже высказался ранее, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Джузеппе Конте.

Вместе с тем Путин тогда же выразил надежду, что они с президентом США хотя бы "накоротке" смогут поговорить по этим вопросам на полях встреч в Париже. При этом сам Трамп ранее затруднился ответить на вопрос РИА Новости, о чем будет говорить с российским коллегой.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре, еще до изменения формата встречи, заявлял, что главная цель предстоящих переговоров — сверка часов, лидеры РФ и США традиционно имеют много тем, по которым нужно обмениваться мнениями. Он отмечал, что по-прежнему много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД, на повестке и вопросы двусторонних отношений.