Церемония возложения венков на советском военном мемориале Лондона

По окончании церемонии в центре Лондона, как и всегда, пройдет мемориальное шествие, в котором примут участие порядка десяти тысяч человек.

В День поминовения погибших в двух мировых войнах проходит возложение венков к Советскому военному мемориалу у Имперского военного музея в лондонском районе Сазек. Мемориальные службы проходят в церквях по всей стране.

День поминовения в Великобритании обычно отмечается в воскресенье, ближайшее к 11 ноября – дню подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В этом году, когда отмечается столетие окончания Первой мировой войны, 11 ноября пришелся как раз на воскресенье. Раньше в Поминальное воскресенье вспоминали погибших в Первой и Второй мировых войнах, однако позже в этот день начали поминать всех, кто погиб в войнах и конфликтах.