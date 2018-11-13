Как лиса украла смартфон - смешное видео

Наверное, лиса думала, что это единственный шанс заполучить желаемое. Она в буквальном смысле вырвала устройство из рук оператора и скрылась с добычей в своем логово.
Забавный случай произошел в Саудовской Аравии - озорная молодая лиса заинтересовалась блестящим новым телефоном видеооператора. Смотрите на видео, что произошло дальше.
Наверное, лиса думала, что это единственный шанс заполучить желаемое. Она в буквальном смысле вырвала устройство из рук оператора и скрылась с добычей в своем логово.
Судя по ролику, дело происходит в Бессарабском районе, что на юге Молдовы.
По окончании церемонии в центре Лондона, как и всегда, пройдет мемориальное шествие, в котором примут участие порядка десяти тысяч человек.
Главы государств собрались в Париже по случаю торжеств, приуроченных к столетию завершения Первой мировой войны.
Насекомые поразили своей способностью к синхронному танцу.
Латвийский журналист поведал, что рассказывал КГБ, как доставал запрещенные иностранные клипы и где познакомился с другими осведомителями.
Литовских абонентов атаковали мошенники из Мозамбика: неизвестные вынуждают владельцев сотовых перезванивать по дополнительному тарифу.
Эстонский политик рассказал, как власти ЕС могут помочь образованию на русском языке и расширить права русскоязычного населения в Эстонии.
Группа военных из ФРГ проинспектирует одну из воинских частей в Витебской области.
Сын миллиардера Бидзины Иванишвили женился на модели в древней столице Грузии – церемония прошла в национальном стиле.
Участники делегации наблюдателей из Абхазии рассказали, как прошли выборы в ДНР и ЛНР.
В Азербайджане задержали муллу и его пособников, которые до смерти избили "одержимого" бакинца во время сеанса экзорцизма.
И.о. министра обороны Армении прокомментировал возможность покупки шведских истребителей.
Андрей Аршавин попрощался с болельщиками алматинского футбольного клуба "Кайрат" – россиянина проводили овациями и подарили чапан.
Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана прокомментировал сообщения о возможном повышении тарифов на электроэнергию.
Бунт заключенных в колонии Худжанда - это результат продуманной стратегии идеологов "Исламского государства", считает эксперт.
Вопрос о возвращении Узбекистана в ОДКБ пока не стоит на повестке дня, заявил посол республики в России.
Представители МИД Южной Осетии приняли участие в форуме молодых дипломатов в Сочи.
Латвийский журналист поведал, что рассказывал КГБ, как доставал запрещенные иностранные клипы и где познакомился с другими осведомителями.
Литовских абонентов атаковали мошенники из Мозамбика: неизвестные вынуждают владельцев сотовых перезванивать по дополнительному тарифу.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik