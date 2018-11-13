Жесть на колесах: первый молдавский кабриолет попал на видео

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как суровые молдавские парни разъезжают на кабриолете молдавского производства.

Судя по ролику, дело происходит в Бессарабском районе, что на юге Молдовы. Молодые люди садятся в автомобиль с открытым верхом на заправке и отправляются по дорогам страны в светлое будущее. Комментаторы в соцсетях пишут, что так выглядит молдавский кабриолет. Конечно же, он не "фирменный". На самом деле, мы видим в кадре советский автомобиль LADA 2105. Такие машины ( в полном комплекте уж точно) выпускались на Волжском автомобильном заводе с 1979 года. А крышу этой машине, похоже, снесли уже в Молдове.