Рисковые пилоты посадили самолет вслепую - улетное видео

К счастью, командир экипажа не растерялся из-за возникшей проблемы на борту, а пилоты отлично справились со своими обязанностями - смотрите на видео, как это было.

Удивительный случай произошел в аэропорту Минска. Как рассказали авторы ролика, которые являются пилотами, это видео было заснято после снижения на высоте около 500 метров над землей. По их словам, взлетно-посадочная полоса стала просматриваться лишь за 20 секунд до приземления.

На кадрах видно, как самолет сначала летит над облаками, а затем начинает плавно опускаться вниз. В течение 40 секунд при снижении невозможно было что-либо разглядеть, и ближе к концу видео снизу внезапно появилась взлетно-посадочная полоса.

Летчики смогли посадить самолет в условиях нулевой видимости, когда впереди была лишь бесконечная пелена тумана. И это заслуживает аплодисментов.