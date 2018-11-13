Калифорния в огне: самый смертоносный пожар унес жизни 42 человек - видео

В Калифорнии эвакуировали более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в штате режим крупного стихийного бедствия.

Число погибших при природном пожаре Camp в Калифорнии увеличилось до 42 человек, сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа.

"На сегодня обнаружены еще 13 тел… Среди этих 13 погибших десять были обнаружены в городе Парадайс, еще три — в регионе Конкоу", — рассказал он.

По словам шерифа, Camp стал самым смертоносным природным пожаром за всю историю Соединенных Штатов.

Associated Press Город Парадайс в США охвачен огнем

Начался он в четверг на севере Калифорнии и стал самым разрушительным в истории штата. Огонь охватил почти 45 тысяч гектаров и разрушил 6,47 тысячи строений.

На юге штата бушуют еще два пожара: Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров, Hill — 1,8 тысячи. В общей сложности уничтожены 179 строений, еще 57 тысяч зданий находятся под угрозой.

В Калифорнии эвакуировали более 300 тысяч человек. Дональд Трамп объявил в штате режим крупного стихийного бедствия.

До сих пор самым разрушительным в истории Калифорнии считался прошлогодний пожар Tubbs — тоже на севере штата, ближе к побережью. Он охватил почти 15 тысяч гектаров и уничтожил более 5,5 тысячи построек.