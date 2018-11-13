Вселенная Marvel потеряла Стэна Ли - яркие видеокадры из жизни "волшебника"

В США в возрасте 95 лет скончался автор комиксов Marvel Стэн Ли. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других известных героев вселенной Marvel.

Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался на 96-м году жизни.

Стэн Ли был американским писателем, редактором и создателем множества комиксов. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других известных героев вселенной Marvel.

К слову, Стэн Ли принимал участие в озвучивании мультфильмов и съемках своих камео для фильмов, которые создавались на основе его комиксов. Основанная на его работах киновселенная Marvel стала самой кассовой в истории современного кинематографа. Кстати, Стэн Ли принял участие и в съемках фильмов "Мстители 3: Война бесконечности", а также "Мстители 4".

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