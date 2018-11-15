Разгоряченная блондинка с топором раскромсала дорогой автомобиль - видео

Неприличные слова и "шрамы" оставила на дверцах авто возбужденная девушка, запечатленная на этом видео.

Неприличные слова и "шрамы" оставила на дверцах авто возбужденная девушка, запечатленная на этом видео.

Пользователи Сети обсуждают поступок эксцентричной блондинки которая, как пишут в соцсетях, в центре Киева на глазах у прохожих подошла к припаркованному Porsche с топором в руках и начала методично наносить удары по капоту дорого авто.

Чем провинился владелец или владелица машины можно только догадываться. Очевидно, что без "любовного треугольника" - эта история не обошлась...

Еще больше жести и "треша" найдете в сюжете "Утро с нами">>>