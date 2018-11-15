Еженедельный брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Главный тренер национальной сборной Молдовы, президент Национальной Спортивной Федерации Карате Киокушинкайкан Молдовы Траян Великсар рассказал о задачах, поставленных перед молдавскими мастерами карате.
Неприличные слова и "шрамы" оставила на дверцах авто возбужденная девушка, запечатленная на этом видео.
Курица виртуозно исполнила на пианино музыкальную композицию O Mio Babbino Caro Джакомо Пуччини и поразила пользователей сети: смотрите на видео, как это было.
В США в возрасте 95 лет скончался автор комиксов Marvel Стэн Ли. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других известных героев вселенной Marvel.
Временные неудобства: несколько маршруток в столице изменят привычный маршрут. О каких микроавтобусах идет речь?
Совсем скоро в парламенте представят отчет по поводу отношений фонда "Открытый диалог" с некоторыми политическими партиями республики.
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В Литве решили наградить группу бывших "лесных братьев" премией Свободы.
В Псковской области предложили ввести безвизовый режим с Эстонией и Латвией для развития туризма "выходного дня".
В Беларуси заблокировали 37 сайтов из-за размещенной на них информации о продаже наркотиков и психотропных веществ.
Центральная избирательная комиссия Грузии назвала дату второго тура президентских выборов в республике.
Доля новейших образцов вооружения и техники на российской военной базе Южного военного округа в Абхазии в 2018 году достигла 70%.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил государственный гимн республики.
Sputnik рассказывает про забавный случай из жизни знаменитого прозаика и журналиста Сергея Довлатова из-за которого на него обиделись армяне.
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В Таджикистане 16 ноября официально запустят Рогунскую ГЭС. Старт работе первого агрегата станции даст президент республики Эмомали Рахмон
В Ташкенте презентовали новый сервис "Яндекс. Махалля" — аналог российской локальной соцсети "Яндекс район".
Пограничники в Южной Осетии задержали гражданина республики, пытавшегося нелегально вывезти в Грузию более центнера красной икры.
Москва оценила талант рижской писательницы Далии Трускиновской и присудила ей престижную премию за развитие фантастической литературы.
В Литве решили наградить группу бывших "лесных братьев" премией Свободы.
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