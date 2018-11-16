Полуголые девушки на автомойке сводят с ума посетителей - видео

Это видео произвело настоящий фурор в социальных сетях: девушки в мини и колготках в сетку растирают пену по капоту легкового автомобиля.

На кадрах видно, как вызывающе одетая девушка в очень коротком платье и колготках в сетку растирает пену по капоту легкового автомобиля. Когда девушка наклоняется, у нее отчетливо видно нижнее белье красного цвета. Эта автомойка находится в Актау, сообщает Sputnik Казахстан.

Позже к машине подходит ее напарница в таком же наряде. Водителям, которые решили помыть свои авто, такие работницы пришлись явно по душе.