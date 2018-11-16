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Домашний кот исполнил застольные грузинские песни - видео

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© Twitter / Юрий Мережко

Пушистого артиста сделал знаменитым его хозяин. Житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в соцсетях видеозапись домашнего концерта. 

 "Когда твой кот выучил пару грузинских песен и решил их исполнить", - подписал он ролик.

И что тут началось: пользователи соцсетей захваливают кота, предрекают ему большую славу. Впрочем, есть и те, кого выступление этого черно-белого певца  не зацепило.

"В Интернете полно роликов с говорящими и поющими котами", - сетуют они.  

А есть и те, кто считает, что питомца напоили вином или "валерьянкой". Другие комментаторы добавили, что кот исполняет застольные грузинские напевы.  Под эти звуки, - шутят они, -  нужно поднимать тосты и танцевать.

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