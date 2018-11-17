Все четко: корабль "Прогресс МС-10" выведен на орбиту - видео

Как прошел повторный, после неудачи в октябре, запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" , смотрите на видео.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" к МКС стал первым после аварии, случившейся 11 октября. Тогда, впервые в истории пилотируемой космонавтики современной России, этот носитель не смог вывести на орбиту корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

Комиссия по расследованию причин аварии пришла к выводу, что во время полета ракеты "Союз-ФГ" не открылось сопло увода бокового блока первой ступени ракеты.