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Путин принял участие в церковных обрядах в Псково-Печерском монастыре

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Президент России Владимир Путин и Митрополит Псковский Тихон осмотрели Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

Российский лидер прогулялся по территории обители, принял участие в церковных обрядах и пообщался с духовенством.

 

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