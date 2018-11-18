Путин принял участие в церковных обрядах в Псково-Печерском монастыре

Президент России Владимир Путин и Митрополит Псковский Тихон осмотрели Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Российский лидер прогулялся по территории обители, принял участие в церковных обрядах и пообщался с духовенством.
Президент России Владимир Путин и Митрополит Псковский Тихон осмотрели Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
Российский лидер прогулялся по территории обители, принял участие в церковных обрядах и пообщался с духовенством.
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Литовская Служба охраны государственной границы опубликовала видео "побега" волков из Литвы в белорусские леса.
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