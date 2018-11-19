Криковские подвалы: лабиринты, дегустации и отличное вино

Криковские подвалы: город под землей, лабиринты, дегустации и отличное вино – корреспонденты Sputnik побывали в легендарном подземном городе.

Ставший эмблемой молдавского виноделия, подземный винодельческий город Крикова располагает галереями с символическими названиями улиц: Дионис, Фетяска, Совиньон и так далее.

© Sputnik / Miroslav Rotari Винные подвалы Крикова - любимое место для туристов со всего мира 27

Крикова - жемчужина молдавского виноделия>>>

Основанный в 1952 году, комбинат ''Крикова'' является крупнейшим производителем игристых вин по традиционной молдавской технологии, созревание которых полностью проходит в подземных подвалах. В Крикова хранится ''Государственная Винотека'' – коллекция легендарных вин, как местных, так и иностранных. Винотека берёт своё начало от коллекции вин Геринга, среди которых есть знаменитые вина Мозель, Бургундия, Бордо, Порто.

Криковские подвалы притягивают тысячи туристов и известных личностей, политиков, общественных лидеров и известных людей со всего мира.

Криковские Подвалы объявлены на законодательном уровне национальным культурным наследием.