Настоящий друг: кролик вырыл подкоп для котенка - забавное видео

Смотрите на видео, как кролик героически копает подкоп, чтобы выпустить котенка из запертого сарая.

У этой дружбы нет границ! Кролик - настоящий друг котенка.

Смотрите на видео, как кролик героически копает ход, чтобы выпустить котенка из запертого сарая.