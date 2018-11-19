Гигантские волны обрушились на Тенерифе: вода не пощадила ничего - видео

Канарские острова традиционно считаются райским местом для тех, кто хочет отдохнуть и расслабиться на фоне великолепных пейзажей. Однако и в райском уголке бывают дни настоящих испытаний, которые преподносит стихия.

Десятки людей были эвакуированы из прибрежной зоны Тенерифе из-за штормовых волн, которые обрушились на крупнейший из Канарских островов.

Пользователи интернета распространили в соцсетях фото и видео, на которых запечатлено, как волны накрывают прибрежные здания, выбивая окна и снося балконы. По данным местных СМИ, на севере острова эвакуированы 39 человек, из которых никто не пострадал.

Небывалые волны обрушились и на южное побережье Тенерифе, нанеся ущерб прибрежным кафе и ресторанам.