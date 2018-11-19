Александр Спиридон: футбольный Бог не был на нашей стороне

Главный тренер молдавской сборной Александр Спиридон на пресс-конференции по итогам матча Молдова-Люксембург заявил, что удовлетворен прогрессом команды, но не доволен ее результатом на турнире в рамках Лиги наций.

Есть неудовлетворенность от того, что был невероятный шанс бороться за выход из группы. Молдавская команда неудачно стартовала в турнире Лиги наций. Плюс футбольный Бог, наверное, был не на стороне нашей сборной, сказал Спиридон на итоговой пресс-конференции по окончании матча Молдова-Люксембург.

Спиридон отметил, что удовлетворен практически всеми играми, за исключением второго тайма игры с Люксембургом на выезде, тем футболом, который стала демонстрировать сборная Молдовы.

"В целом, я удовлетворен, несмотря на третье место и забитые всего четыре гола. Я доволен поступательным движением команды, и тактико-технические действия на протяжении этого цикла это подтверждают. Конечно, я не доволен результатом, а это самое главное", - сказал тренер.

© Sputnik / Miroslav Rotari Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций: как это было 22

Он считает, что серия неудачных игр – это результат психологического настроя футболистов.

"Мы пока не имеем психологию победителей, наше место и реализация моментов придает нам неуверенность. Только этим можно объяснить, что опытные игроки выходят один на один и не забивают, бьют с пяти метров и не забивают. Нужно иметь крепость добивать соперника", - сказал главный тренер.