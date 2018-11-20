Собаки используют совместную работу, чтобы попить воды - видео

Жажда бывает настолько сильной, что животные объединяют свои усилия, чтобы выпить воды.
Посмотрите на это видео: перед вами яркий пример двух псов ради одной цели - совместного питья.
Посмотрите на это видео: перед вами яркий пример партнерства животных ради одной цели - попить воды.
Жажда бывает настолько сильной, что животные объединяют свои усилия, чтобы выпить воды.
Посмотрите на это видео: перед вами яркий пример двух псов ради одной цели - совместного питья.
Удары волн привели к эвакуации десятков людей, убытки понесли владельцы прибрежных кафе и ресторанов.
Главный тренер молдавской сборной Александр Спиридон на пресс-конференции по итогам матча Молдова-Люксембург заявил, что удовлетворен прогрессом команды, но не доволен ее результатом на турнире в рамках Лиги наций.
Криковские подвалы: лабиринты, дегустации и отличное вино – корреспонденты Sputnik побывали в легендарном подземном городе.
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: полный провал молдавского лея.
Символ "качественных американских СМИ", влиятельнейшая "Нью Йорк Таймс" опубликовала трехсерийный фильм, в котором раскрыта страшная правда.
Сообщение о якобы ожидаемом серьезном землетрясении в Румынии: ученые из страны-соседки расставили все точки над "i" по поводу появившихся слухов.
Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.
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Как часто гости из-за границы и из каких государств посещают солдатские захоронения в Эстонии, рассказал глава военно-исторического клуба.
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Скрывавшегося от уголовного преследования россиянина задержали на реке Псоу сотрудники краевого Погрануправления.
В результате конфликта, возникшего между молодыми людьми, в Баку убит известный в округе автохулиган. Но к ссоре погибший отношения не имел.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал ответ официального Минска на его недавнее заявление.
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Самое мелкое в мире млекопитающее — карликовую многозубку, ранее не встречавшуюся на юге России, обнаружили в Северной Осетии.
Рижане и гости столицы, оказавшиеся в эпицентре столпотворения во время салюта в честь столетия Латвии, делятся в соцсетях своими впечатлениями.
Известный экономист раскритиковал президента Литвы Далю Грибаускайте за то, что она не приехала на празднование столетия независимости Латвии.
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