Собаки используют совместную работу, чтобы попить воды - видео

Посмотрите на это видео: перед вами яркий пример партнерства животных ради одной цели - попить воды.

Жажда бывает настолько сильной, что животные объединяют свои усилия, чтобы выпить воды.

Посмотрите на это видео: перед вами яркий пример двух псов ради одной цели - совместного питья.