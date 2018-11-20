В агентстве Sputnik учили журналистов работать в непростых условиях

Новую лекцию Школы инновационной журналистики Sputnik для приднестровских слушателей провел в Кишиневе заместитель руководителя кафедры телевидения и радиовещания Российской Академии медиаиндустрии, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России Алексей Соломатин.

Послушать известного журналиста приехали участники Школы из Приднестровья. Более 70 человек прибыли в Кишинев. Вначале они посетили офис международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова. Радиостудии, пресс-центр и ньюсрум, оборудованные по последнему слову техники, поразили гостей.

Затем они проследовали в конференц-зал на занятие, где вместе с лектором они поговорили о работе корреспондентов в различных экстремальных ситуациях, касаются ли они стихийного бедствия или вооруженного конфликта.

Соломатин за время своей журналистской практики побывал в нескольких командировках в "горячих точках" мира, поэтому его советы и рекомендации были подкреплены собственным опытом.

"Больше всего впечатляет то, какому риску себя подвергают журналисты. И это не всегда война, а может быть обычное ДТП, в котором окажется, например, съемочная группа. Никогда не предугадаешь, как ты себя поведешь. Но мы сталкиваемся и с человеческими факторами и чувствами. И я понимаю, что очень сложно предугадать и дать себе какую-то установку", - отметила одна из участниц занятия Ольга Ворончихина, корреспондент Информационного агентства "Новости-Приднестровья".

Большинство из присутствующих на лекции являются постоянными участниками Школы инновационной журналистики Sputnik, а некоторые посетили ее в первый раз.

Слушатели были очень заинтересованы поднятой на лекции темой. Также в ходе бесед с экспертом участники школы говорили и о такой ситуации, когда корреспондент в опасной ситуации больше переживает за жизнь своего коллеги и людей, окружающих его.