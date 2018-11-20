Жертвы "свекломицина": что-то невероятное произошло в этом селе Румынии - видео

Невероятно, но факт: паранормальные вещи происходят в соседней Румынии, странный случай запечатлен на видео, которое стало вирусным в соцсетях.

Многие, посмотрев это видео и услышав наложенную на него музыку, конечно же, вспомнят знаменитый сериал "Секретные материалы". Слоган этой многосерийной ленты – "Истина где-то рядом". Невозможно объяснить и понять, что же произошло на этой улочке. Но, похоже, истина героев ролика (кроме лошади, хотя не факт) в вине.

На кадрах видно, как посреди дороги с широко расставленными ногами, немного сгорбившись, стоит мужчина. Сзади появляется белая машина, которая тросом тащит за собой повозку с лошадью.

Машина объезжает стоящего на дороге мужчину, резко останавливается, а лошадь сходит на обочину и врезается в кусты. Все это приводит к падению второго мужчины, который сидел на повозке.

За всем этим, немного развернув голову назад, наблюдает мужчина, стоящий на дороге. Через секунду он пятится назад и тоже "сходит с обочины", падая рядом с забором у дома.