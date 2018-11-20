Видео из настоящего ада: мама с дочкой проезжают сквозь пожар в Калифорнии

Этот ролик никого не оставит равнодушным. Что испытала маленькая девочка, проезжая сквозь пламя, которое охватило одну из магистралей Калифорнии, смотрите на видео.

Горящие леса, искры огня и настоящее пламя апокалипсиса: вот, как выглядит этот ужас в Калифорнии. Ролик записала юная скрипачка (русскоязычная девочка), которая проживает в американской Санта-Монике. На ее концертах практически всегда аншлаг. Видимо, девочка ехала вместе со своей мамой на очередное выступление.

- Что творится! Мы только двигались по этой дороге. Пожара не было, смотрите, как он стремительно распространяется. Это ужас, я боюсь туда ехать - говорит женщина.

На заднем плане слышно, как девочка паникует.

- Мама, разворачивайся, пожалуйста. Едем назад, - кричит она.

- Молись, не плачь- успокаивает ее мать.

Впереди огонь уже на дороге. Женщина разворачивает машину и едет против движения. В кадр попадают и другие автомобили, которые тоже развернулись.

Видео было опубликовано 9 ноября. Как раз, когда в Калифорнии начались лесные пожары. В огне погибли более 80 человек эвакуировано более 300 тысяч человек, и разрушено около десяти тысяч домов и строений. Героини ролика выжили. Уже на их страничке в соцсети появились новые видео выступления девочки.