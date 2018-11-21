Призрачный туман над рекой Енисей в Красноярске - завораживающее видео

Глава молдавского кабмина рассказал о том, насколько лучше стали кормить детей в школах республики, а также затронул проблему сельхозпроизводителей.

Британский премьер Тереза Мэй может столкнуться с голосованием в парламенте о вотуме недоверия из-за сделки по Brexit, которой недовольны даже в ее партии, что повлекло массовые отставки министров.