И плавилась земля: вулкан Фуэго в Гватемале стал сущим адом - видео

Извержение вулкана привело к эвакуации около четырех тысяч человек.

Национальный институт сейсмологии и вулканологии Гватемалы сообщил, что извержение вулкана закончилось, однако активная фаза его деятельности потрепала нервы тысячам местных жителей.

Столб дыма поднимался на высоту 4,8 километра. Всего извержение длилось 32 часа. Ранее Национальная служба по снижению последствий стихийных бедствий (CONRED) Гватемалы объявляла красный уровень опасности из-за активности вулкана и призвала местные органы власти, муниципалитеты в департаментах Эскуинтла, Чимальтенанго и Сакатепекес начать эвакуацию населения.

Как "проявил себя" один из самых мощных вулканов Южной Америки - на следующем видео.