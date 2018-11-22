"Ай, Моська! знать она сильна": маленькая собака опозорила льва – видео

Пастушья собака, прихрамывая на заднюю лапу, "облаяла царя зверей" и его спутницу. Это видео наглядно демонстрирует, что рост и мощь не всегда имеет значение.

Этот случай произошел в Нгоронгоро – вулканическом кратере в Танзании (Африка). Львы явно не ожидали такой наглости от "слуги" человека, поэтому были ошарашены происходящим. Собака, не прекращая лаять, уходит в даль, а лев смотрит ей в след. Может быт "царь зверей" понял, что со стороны это выглядело очень позорно. А может быть он просто был сыт...

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