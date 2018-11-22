Девушка, нырнувшая в замерзшее озеро, объяснила свой поступок - видео

Девушка из Балашихи хотела записать эффектное видео, но стала Интернет-мемом.

Напоминим, в Сети набирает популярность ролик, на котором запечатлено, как девушка в нижнем белье решила искупаться в холодном озере. Она прыгнула в воду с разбега и ударилась об лед.

Этот инцидент случился в городе Балашиха (Россия). Видео не выглядит смешным. Оказалось, блондинка сломала лодыжку. Девушку отыскали журналисты. В интервью телеканалу Москва 24 героиня ролика призналась: "не думала, что там лед".

"Я решила "бомбочкой" прыгнуть, причем красиво, эффектно. Я хотела просто искупаться и для себя запечатлеть этот момент, чтобы потом вместе сесть и посмеяться, как все это выглядело", − сказала она, отметив, что до нее в озеро нырнул мужчина.

И с ним все было в порядке, поэтому она даже и не предположила, что озеро замерзло.

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