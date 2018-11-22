Еженедельный брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг по вопросам внешней политики России. Sputnik транслирует выступление в режиме онлайн.
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Новость о якобы гражданине Молдовы и его супруге, которым удалось "развести" США на два с лишним миллиона долларов, сотрясла молднет. Sputnik узнал эксклюзивные детали этого дела.
Понятие "Открой для себя Молдову" приобретает новое измерение: иностранным предпринимателям предлагают узнать нашу страну, инвестируя в неё.
Глава молдавского правительства подверг критике решение некоторых школ приостановить работу на время непогоды. Павел Филип потребовал детальный отчет и отметил, что это был всего лишь снег, а не потоп или конец света.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главный нерешенный вопрос между Минском и Москвой.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что США, Россия, Китай и ЕС должны обсудить за одним столом вопросы нераспространения ядерного оружия.
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Российские вузы начали прием документов на участие в конкурсе на бесплатное обучение для жителей Латвии.
Консерваторы Литвы выступили с резкой критикой Всемирного пакта о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции ООН.
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