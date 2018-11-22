Еженедельный брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой

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Эксклюзив Sputnik: как Молдова помогла США задержать "умершего" мошенника Новость о якобы гражданине Молдовы и его супруге, которым удалось "развести" США на два с лишним миллиона долларов, сотрясла молднет. Sputnik узнал эксклюзивные детали этого дела. 29

Перспективы роста: Молдова ждет инвесторов со всего мира Понятие "Открой для себя Молдову" приобретает новое измерение: иностранным предпринимателям предлагают узнать нашу страну, инвестируя в неё. 20