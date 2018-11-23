Многие фанаты хоккея ходят на матчи только ради этих "горячих" девушек на видео

И лед к игре подготовят, и фанатов подбодрят эти сексапильные девушки в униформе.

В "хоккейных" странах давно придумали, как привлечь к играм болельщиков. При командах появились специальные "подразделения" - Ice Girls . Первоначально они занимались уборкой мусора со льда в перерывах и паузах матчей. А потом превратились в чирлидинг как в баскетболе.

После встречи с красавицами невозможно оставаться равнодушным к этому виду спорта.

Кстати, девушки из Ice Girls не только танцуют, прыгают и готовят лед к игре. Они берут у спортсменов и зрителей интервью для клубного телевидения, а иногда делают сюжеты для местных телеканалов и комментируют трансляции матча в сосцетях.

Ice Girls становятся девушки разных профессий. Главное условие движения – любить спорт.

Любопытно, хоккейные чиновники пытались упразднить Ice Girls в разных странах, однако фанаты взбунтовались. Организаторам матчей пришлось сдаться, ведь хоккейные болельщики – самые страстные фаны во всех видах спорта.