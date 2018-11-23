Первая автоколонна на "Дороге жизни", спасшей Ленинград - архивное видео

Всего на "Дороге жизни" установлено семь монументов, 46 памятных столбов вдоль шоссе и 56 столбов вдоль железной дороги. Все эти сооружения входят в "Зеленый пояс Славы".
Дорога жизни во время Великой Отечественной войны была единственной транспортной связью с тылом через Ладожское озеро, в ночь на 22 ноября 1941 года по ней прошла первая автоколонна.
Всего на "Дороге жизни" установлено семь монументов, 46 памятных столбов вдоль шоссе и 56 столбов вдоль железной дороги. Все эти сооружения входят в "Зеленый пояс Славы".
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После двух инцидентов с техническими неполадками на воздушном судне премьер Литвы заговорил о покупке нового лайнера.
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