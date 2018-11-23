Молодая и смелая: бразильянка прижала вора своими ногами - видео

В Бразилии грабитель попытался отобрать у молодой девушки телефон, но уже несколько секунд он просил уже пощады. Смотрите на видео, как девушка расправилась обидчика.

Инцидент произошел В бразильском Манаусе, сообщает metroecuador.com

Девушка быстро догнала своего обидчика и повалила на его землю.

Оказалось, что девушка четыре года занимается джиу-джитсу. Она предупредила горе-воришку, что может запросто сломать ему руку. Мужчина вопил и просил о помощи, но убежать не смог.

Сообщается, что бразильянка держала его так около 20 минут, пока не приехали полицейские. Очевидцы сняли инцидент на видео.

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