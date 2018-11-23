Синхронный танец отца и близняшек - зажигательное видео покорило всех

Смотрите на видео, как две маленькие девочки идеально копируют движения отца: малышки танцуют так здорово, что уже непонятно, кто тут учитель, а кто ученик.

На видео видно, как сестры держат темп и не сбиваются с ритма.

Можно только догадываться, сколько часов упорных тренировок предшествовало такому потрясающему выступлению.

Девушка, нырнувшая в замерзшее озеро, объяснила свой поступок - видео>>>

Хип-хоп в свою пору охватил целый мир. Молодое поколение представляло себя звёздами танцпола под ритмичную мелодию. Движения Хип-хопа не так сложны и доступны к изучению людям с самым разным уровнем танцевального умения.