15:11 23 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Видео

Синхронный танец отца и близняшек - зажигательное видео покорило всех

Получить короткую ссылку
86 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© Youtube / wwwItaloDiscoNet

Смотрите на видео, как две маленькие девочки идеально копируют движения отца: малышки танцуют так здорово, что уже непонятно, кто тут учитель, а кто ученик.

На видео видно, как сестры держат темп и не сбиваются с ритма.

Не на ту напал
© Youtube / Portal D24am
Молодая и смелая: бразильянка прижала вора своими ногами - видео

Можно только догадываться, сколько часов упорных тренировок предшествовало такому потрясающему выступлению.

Девушка, нырнувшая в замерзшее озеро, объяснила свой поступок - видео>>>

Хип-хоп в свою пору охватил целый мир. Молодое поколение представляло себя звёздами танцпола под ритмичную мелодию. Движения Хип-хопа не так сложны и доступны к изучению людям с самым разным уровнем танцевального умения.

По теме

Молись и не плачь: мать с дочкой чудом выбрались из пекла в Калифорнии - видео
Призрачный туман над рекой Енисей в Красноярске - завораживающее видео
"Ай, Моська! знать она сильна": маленькая собака опозорила льва – видео
Правила пользованияКомментарии


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экс-президент Латвии Гунтис Улманис, архивное фото
    Не признали

    Сотрудник аэропорта в Риге не узнал бывшего президента Латвии Гунтиса Улманиса и спросил, говорит ли тот по-латышски.

  • Европейские флаги перед Европейской комиссией
    Время пошло

    Европейская комиссия дала Литве два месяца, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми мерами ЕС по борьбе с терроризмом.

  • Посетители у входа в Государственную Третьяковскую галерею
    Культурная дипломатия

    В Москве открылась выставка "Поэтика рубежей. Эстонское искусство 1918–2018", приуроченная к 100-летию Эстонской Республики.

  • Награждение участников боевых действий в Южной Осетии
    От имени всего народа

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов вручил государственные награды ветеранам и участникам боевых действий.

  • Экс-президент Латвии Гунтис Улманис, архивное фото
    Не признали

    Сотрудник аэропорта в Риге не узнал бывшего президента Латвии Гунтиса Улманиса и спросил, говорит ли тот по-латышски.

  • Европейские флаги перед Европейской комиссией
    Время пошло

    Европейская комиссия дала Литве два месяца, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми мерами ЕС по борьбе с терроризмом.




Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik Молдова рассказал журналистам о работе в экстремальных условиях
В Sputnik Молдова рассказали журналистам о работе в экстремальных условиях — фотоотчет
Первая автоколонна на Дороге жизни, связавшей осажденный Ленинград с тылом. Архивные кадры
Первая автоколонна на "Дороге жизни", спасшей Ленинград - архивное видео
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться