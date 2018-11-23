Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на "Средиземноморском диалоге"

В фокусе будут не столько проблемы Средиземноморья, сколько кризисы в некоторых ближневосточных и африканских странах, которые во-многом их породили.

Глава российского МИД Сергей Лавров находится с двухдневным визитом в Италии.

Лавров принимает участие в ежегодной конференции "Средиземноморье: Римский диалог". На ее полях министр проведет ряд двусторонних встреч, сообщили в МИД России.

Ожидается, что в работе конференции примут участие президент Ирака, министры иностранных дел Ирана, Египта, Иордании, ОАЭ, Катара, Омана, Марокко, Туниса, Палестины, генсек Лиги арабских государств, замглавы МИД Турции, спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, генсек НАТО, замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, эксперты и активисты из ряда европейских и ближневосточных стран. Также в конференции примет участия делегация представителей бизнеса и правительства национального согласия Ливии.

В фокусе будут не столько проблемы Средиземноморья, сколько кризисы в некоторых ближневосточных и африканских странах, которые во-многом их породили.

Планируется, что участники конференции обменяются мнениями о кризисах в Йемене, Сирии, Ираке, арабо-израильском урегулировании, а также сотрудничестве с Ираном после введенных против него санкций США.

Кроме того, делегаты обсудят проблемы региональной безопасности и борьбу с терроризмом.