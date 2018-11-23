Цвик об обучении русскому языку: мы не противопоставляем, а соединяем

Доктор педагогики, доцент кафедры языков и коммуникации филологического факультета Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ Ирина Цвик рассказала о том, как важно с опорой на национальную культуру обучать русскому языку.

В Минске прошла международная конференция, в рамках которой педагоги-филологи, а также лингвисты из различных стран (в том числе и Молдовы) обменивались опытом по сохранению и продвижению русской культуры и языка.

© Sputnik / Ilya Pitalev Русский язык оказался самым массовым и популярным в Европе

Международная конференция впервые состоялась в Минске при содействии Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Наши коллеги из Sputnik Беларусь пообщались с доцентом кафедры языков и коммуникации Государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ, кандидатом педагогических наук Ириной Цвик. Беседа шла о русском языке как языке международного общения.

По мнению собеседника, в Молдове популярность русского языка и культуры зависит в первую очередь от работы преподавателей. Среди них немало фанатов своего дела.

"Если учитель русского в национальной школе любит язык, болеет за него – интерес не исчезает. А большинство педагогов у нас такими и остались. Мы умеем с опорой на национальную культуру обучать русскому языку, мы не противопоставляем, а соединяем. И центр этого соединения – учитель и педагог," – говорит Ирина Цвик.

Полную версию беседы в студии радио Sputnik Беларусь с кандидатом педагогических наук Ириной Цвик смотрите в видеотрансляции.