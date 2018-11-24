Настоящий триллер: как школьнице в Кишиневе алкоголь продавали - видео

Оперативная съемка полиции обычно редко привлекает внимание. Однако на этот раз кадры задержания подозреваемых в Кишиневе выглядят как настоящий голливудский триллер с динамичными сценами погони: впрочем, смотрите видео.

А все из-за чего? Дело в том, что полиция проводит различные проверки по ночам. Как выяснилось, в некоторых магазинах столицы кассиры продают алкоголь несовершеннолетним, а некоторые покупатели (таких, кстати, довольно много) распивают крепкое прямо на улице в общественных местах.

На видео показано, как полицейские допрашивают продавца, а также задерживают пьяного мужчину.