Это поразительно: опубликовано видео того, как рыба охотится на птицу

Дикая природа умеет по-настоящему удивлять, а особенно это делает подводный мир, который еще очень мало изучен: смотрите невероятное видео, как рыба охотится на птицу.

Каких только нет животных в мире. На этот раз внимание исследователей привлекла гигантская рыба каранкс. Операторы BBC Natural History засняли, как она охотится на крачек.

На кадрах видно, как рыба внезапно выпрыгивает из воды и заглатывает сидящую на поверхности птицу.

Гигантский каранкс — крупнейший представитель семейства ставридовых и главный хищник в экосистеме коралловых рифов. Размер крупнейших из них могут достигать больше 170 сантиметров и весить до 80 килограммов.

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Обычно они охотятся в одиночку, но иногда могут объединяться в группы, чтобы окружить и заманить жертву в ловушку. Как считают ученые, эти рыбы обладают довольно развитым мозгом и могут оценивать скорость птиц, а также высоту и траекторию их полета. Питаются они в основном ракообразными, головоногими и моллюсками.