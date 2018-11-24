Не для слабонервных: женщина упала в бассейн с голодными акулами - видео

Шокирующий случай произошел в одном из торговых центров Китая.

Сотрудница торгового центра в Китае торопилась на совещание и решила сократить путь. Вот только дорогу она выбрала одну из опаснейших:

по стеклянному мосту, под которым расположены аквариумы с лимонными акулами.

На видео попал момент, как женщина бежит по мосту, а затем, споткнувшись, падает в воду. Хищники начинают окружать упавшую жертву.

Через несколько секунд к бассейну подбегают сотрудники торгового центра. Они протягивают женщине руку, но она не может дотянуться.

В итоге несчастную сотрудницу спасли двое охранников. На видео видно, как мужчины спрыгивают в бассейн с акулами и помогают женщине выбраться. После этого охранники вылезают из воды.

Отмечается, что в результате инцидента женщина не пострадала.