Турист оконфузился, пытаясь совершить ограбление - курьезное видео

В Таиланде грабитель добровольно сдался правоохранителям, оконфузившись во время ограбления пункта обмена валюты: курьезный случай зафиксировала камера наружного наблюдения - смотрите видео.

На кадрах видно, что злоумышленник выдал себя с первого же шага — пытаясь открыть дверь обменки, он снял шапку с прорезями для глаз и рта. После того, как он ворвался в обменный пункт, работникам удалось скрыться, заперев его в помещении. Также выяснилось, что в той комнате, где он остался один, не хранятся деньги. В итоге, не найдя выхода из сложившейся ситуации, несостоявшийся вор был вынужден сдаться полицейским, сообщает Sputnik Кыргызстан.