Шок в Румынии: лошадь, машина и два мужика – видео

Камера наблюдения запечатлела странный, но забавный случай, который невозможно объяснить и понять.

Этот инцидент произошел в Румынии.

На кадрах видно, как посреди дороги с широко расставленными ногами, немного сгорбившись, стоит мужчина. Сзади появляется белая машина, которая тросом тащит за собой повозку с лошадью.

Машина объезжает стоящего на дороге мужчину, резко останавливается, а лошадь сходит на обочину и врезается кусты. Все это приводит к падению второго мужчины, который сидел на повозке.

За всем этим, немного развернув голову назад, наблюдает мужчина, стоящий дороге. Через секунду он пятится назад и тоже "сходит с обочины", падая рядом с забором у дома. После просмотра этого видео возникает лишь один вопрос: что здесь происходит?