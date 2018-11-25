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Вы видели, как дерутся жирафы: это очень смешно – видео

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© Youtube / Kruger Sightings

Размеры жирафов не дают им биться друг с другом так, как это делают другие животные, поэтому у них другой способ, глядя на который точно можно поднять себе настроение: впрочем, смотрите видео. 

На кадрах видно, как эти высокие животные размахивают своими шеями, которые вертятся как лопасти вертолета. Учитывая, что вес жирафов составляет около тонны, можно представить, насколько сильно они бьют друг друга, чтобы сбить с ног.

Самцы жирафов сражаются с помощью своих шей, потому что это самое мощное и "поворотливое" оружие, которое у них есть. Животные таким образом борются за установление доминирования или завоевание права на спаривание с самками на определенной территории.

Эти бои очень серьезны, и жирафы много раз бьют шеей друг друга с намерением причинить реальную травму. Они могут использовать рожки на голове, известные как оссиконы, для причинения урона в области подбрюшья или нанести сильный удар копытами, который, между прочим, может раскрошить череп любому хищнику, осмелившемуся напасть на жирафа.

Битва на видео заканчивается тем, что один из самцов замахивается настолько сильно, что промахивается, из-за чего теряет равновесие и падает на землю. Для него этот бой проигран.

 

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