Мудрая жена жестоко проучила своего мужа-ревнивца - поучительное видео

Эта история произошла в Кыргызстане, но может быть поучительной для мужчин из разных стран: посмотрите это видео, оно активно набирает просмотры в соцсетях.

Ролик сняли несколько лет назад. Его создатели с юмором подошли к рассказу житейской истории. По сюжету мужчина решил проверить молодую жену на верность. Он оставил ей записку, что "больше не может с ней жить и разводится", а сам спрятался под кроватью, чтобы понаблюдать за реакцией супруги, передает Sputnik Кыргызстан.

Обнаружив записку, женщина сделала звонок по телефону и … ушла. Удивленный муж расстроился, посчитав, что жена не была верна ему. Но прочитав записку, он понял, что ошибся. Оказалось, благоверная разоблачила супруга и просто пошла за хлебом.

"Глупый, я пошла за хлебом. Твои ноги торчат из-под кровати", — написала она. Чем завершился розыгрыш, смотрите на видео!