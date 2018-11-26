Украинские корабли доставлены в порт Керчи - видео

Смотрите видео того, как украинские корабли были доставлены в порт Керчи.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" пересекли госграницу России и вошли во временно закрытую российскую акваторию: они несколько часов совершали опасные маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

© Sputnik / Miroslav Rotari МИД Молдовы об инциденте в Керченском проливе

Было принято решение применить оружие. Все три украинских судна были задержаны примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

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Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет.

Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы и запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в стране военное положение, армию и СБУ привели в полную боевую готовность.