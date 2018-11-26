Заседание Совбеза ООН по ситуации в Азовском море

Керченский пролив уже два дня— зона повышенного внимания. В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ ООН.

В воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вошли в российские территориальные воды.

ФСБ России заявила, что корабли нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали.

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Они были задержаны. Во время инцидента легкие ранения получили трое украинских военных. Им оказали медицинскую помощь, угрозы жизни нет. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток.

По мнению члена Общественного совета при Минобороны России, директора Центра анализа международной торговли оружием и главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Украина "пытается спровоцировать полномасштабный конфликт, чтобы дальше апеллировать к странам НАТО, обвиняя Россию в агрессии". Данный военно-морской инцидент, по его словам, нарушает нормы военно-морского права.

Как ранее сообщал Sputnik, В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ ООН.