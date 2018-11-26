Момент тарана корабля в Керченском проливе попал на видео

На видео попал момент боевого тарана российским пограничным катером судна военно-морских сил Украины, который нарушил морскую государственную границу России.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье, 25 ноября, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток.

По мнению члена Общественного совета при Минобороны России, директора Центра анализа международной торговли оружием и главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, Украина "пытается спровоцировать полномасштабный конфликт, чтобы дальше апеллировать к странам НАТО, обвиняя Россию в агрессии". Данный военно-морской инцидент, по его словам, нарушает нормы военно-морского права.

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