Смелая утка издевается над тигром: убойное видео из соцсетей

Тигр не смог поймать утку, унырнувшую буквально из под носа хищника. Смотрите на видео, как маленькой птичке удалось обмануть страшного тигра.

В Сети набирает популярность видео с незадачливым тигром, который остается ни с чем в мутной воде.

Несчастный хищник преследует уточку, которая жестоко издевается над большой кошкой. Птичка ныряет в воду, после чего удивленный тигр пытается найти утку, но у него ничего не получается.

Оставшись без добычи, несчастный с недоумением пытается понять, что же все-таки случилось. Очевидно, правда так и не откроется тигру.