Моменты, как люди ныряют в ледяные озера и пруды попали на видео

Каждый из героев ролика совершил одну и ту же ошибку: с разбега нырнул в озеро, не удосужившись проверить, насколько прочен лед - смотрите видео.

Любителей зимнего плавания называют "моржами" - они не прочь облиться холодной водой и не закрывают купальный сезон с наступлением осени или зимы.

Однако, как показано на видео, желание освежиться может обернуться весьма курьезным случаем. Поэтому перед тем, как нырнуть в воду, важно узнать, не замерзла ли еще река или озеро.

Герои видео не заметили, что поверхность водоема давно покрылась толстым слоем льда. Вместо эффектного прыжка в воду люди смешно ударились о гладкую поверхность.

Конечно, им самим было в этот момент не до смеха. У многих на видео лица перекосило от боли и недоумения. В следующий раз они точно сначала потрогают воду рукой.

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