Путин проводит заседание Совета по науке и образованию - видео

В заседании также принимают участие вице-премьеры и главы ряда субъектов РФ.

Лидер России Владимир Путин проводит в Большом Кремлёвском дворце заседание Совета при президенте по науке и образованию. В нем принимают участие вице-премьеры и главы ряда субъектов РФ.

На заседании предполагается обсудить научное обеспечение в решении стратегических задач, сформулированных в майском указе президента, в частности — участие регионов в формировании научно-технологической повестки, что необходимо для пространственного развития страны.

В своем выступлении президент России отметил, что государство не должно экономить на науке.

"Мы не будем экономить на науке. Но мы должны сделать так, чтобы огромные средства принесли отдачу для государства и общества, для развития самой науки в конце концов", - сказал Путин.