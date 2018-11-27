В ФСБ обнародовали показания военных, задержанных в Керченском проливе

Все трое признались в совершении провокации, в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении ее законодательства.

На вопросы ответили старший лейтенант Андрей Драч, матрос Сергей Цыбизов и капитан третьего ранга Владимир Лесовой.

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Драч подтвердил, что украинских моряков предупредили о нарушении российской границы. В свою очередь, Лесовой добавил, что они "сознательно проигнорировали запросы по остановке" от российских пограничников.

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На момент перехода на борту были стрелковое оружие и пулеметы ДШК с боекомплектами.

"Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер", — сказал военный, которого цитирует РИА Новости.