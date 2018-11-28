Попытка похищения младенца обезьяной попала на видео

Эти кадры впечатляют откровенными сценами, мартышка прижала малыша к земле и не подпускала к нему взрослых.

Настоящий ужас испытали родители и родственники малыша из индийского штата Карнатака: обезьяна пыталась его похитить из дома.

Инцидент произошел на глазах мамы и папы младенца. Они пытались спугнуть животное, но примат вел себя агрессивно. Он прижал ребенка к земле и не подпускал к нему людей. Обезьяна не реагировала ни на угрозы, ни на угощение, которым ее пытались отвлечь. Когда она вцепилась зубами в юбку женщины, то отвлеклась от ребенка. Этим моментом воспользовались окружающие, малыша удалось спасти.

В Индии часто случаются нападения обезьян на людей. Не всегда подобные инциденты заканчиваются хорошо.

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