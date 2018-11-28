Маме не понравился слишком откровенный тверк дочерей - видео

В соцсетях стремительно набирает просмотры видео того, как женщина набросилась с тапкой на двух дочерей, которые танцевали тверк в своей комнате — впрочем, смотрите ролик.

"Вот что происходит, когда занимаешься ерундой, вместо того, чтобы помочь маме по хозяйству", — написал один пользователь в комментариях.

"Меня позабавило, как быстро мама схватила тапочку", — отметил другой.

Twerk — один из самых зажигательных современных танцев. Это танец свободы и мастерского владения собственным телом. Несмотря на кажущуюся лёгкость выполнения, twerk требует отличной физической формы, пластики и чувства ритма. В качестве музыкального сопровождения для тверка чаще всего используются reggie, rap, samba и R&B.

Если вы хотите увидеть еще больше смешных видео, тогда вам сюда - рубрика "Утро с нами">>>