Путин: у России нет цели уходить от доллара, он уходит сам - видео

Россия вынуждена уходить от доллара, но не резко и не во вред себе, заявил Владимир Путин на ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

Владимир Путин отметил, что Россия не стремится уйти от использования доллара, но пояснил, что власти страны вынуждены делать определенные шаги для этого.

"У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, потому что такая нестабильность в расчетах в долларах вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчетов", — отметил президент России.

Он также подчеркнул, что идет работа с ключевыми торговыми партнерами над созданием систем, независимых от международной межбанковской системы SWIFT.