Олег Рейдман в эфире программы "Экспертиза" - ответы на злободневные вопросы

Бюджет-2019: что изменится в жизни граждан Молдовы?
Что нужно сделать для завершения строительства газопровода из Румынии, и существует ли угроза энергетической безопасности Республики Молдова?
За счет каких средств будет финансироваться закон о единой системе оплаты труда бюджетников в следующем году?
Сорок миллионов на финансирование политических партий: должны ли депутаты нести ответственность за неисполнение своих предвыборных обещаний?
По закону, при инфляции в 2%, индексация пенсий проводиться не должна. Текущий показатель - 1,2%. Есть ли основания для волнения у пенсионеров?
На эти и другие вопросы ведущих программы "Экспертиза" ответил депутат парламента от фракции ПКРМ Олег Рейдман.