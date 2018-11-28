Олег Рейдман в эфире программы "Экспертиза" - ответы на злободневные вопросы

Гость программы "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова - депутат парламента от фракции Партии коммунистов Республики Молдова, вице-председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Олег Рейдман.

Бюджет-2019: что изменится в жизни граждан Молдовы?

Что нужно сделать для завершения строительства газопровода из Румынии, и существует ли угроза энергетической безопасности Республики Молдова?

За счет каких средств будет финансироваться закон о единой системе оплаты труда бюджетников в следующем году?

Сорок миллионов на финансирование политических партий: должны ли депутаты нести ответственность за неисполнение своих предвыборных обещаний?

По закону, при инфляции в 2%, индексация пенсий проводиться не должна. Текущий показатель - 1,2%. Есть ли основания для волнения у пенсионеров?

На эти и другие вопросы ведущих программы "Экспертиза" ответил депутат парламента от фракции ПКРМ Олег Рейдман.